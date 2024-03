Rilascio acque a Fukushima, il parere dell’AIEA sul processo in corso

MeteoWeb

“L’Agenzia è soddisfatta del processo di rilascio in mare dell’acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima. I risultati delle operazioni finora sono stati in linea con ciò che ci aspettavamo e meritano la massima considerazione per la cura e l’efficienza con cui sono state condotte”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, nel corso della sua visita allo stabilimento in questione, gestito dalla Tokyo Electric Power Company.

Nel corso dell’ispezione delle attrezzature di sicurezza relative allo scarico dell’acqua, e al termine dell’incontro con il Presidente della Tepco Tomoaki Kobayakawa, Grossi ha anche evidenziato come siano in corso “colloqui costruttivi” per rassicurare la Cina, che lo scorso agosto ha imposto un divieto assoluto all’importazione di prodotti ittici come ritorsione verso il programma di sversamento in mare deciso dal Giappone. “L’Agenzia continuerà a supervisionare il rilascio dell’acqua trattata fino allo scarico dell’ultima goccia, a garanzia della piena sicurezza per l’ambiente e le persone, nella massima trasparenza e con il sostegno delle più avanzate conoscenze scientifiche“, ha aggiunto Grossi, che in giornata ha incontrato a Tokyo anche il Ministro dell’Ambiente giapponese Shintaro Ito e il Ministro dell’Industria Ken Saito.

