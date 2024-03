Rinviato a domani il lancio del razzo giapponese Kairos

MeteoWeb

Il lancio dell’unità N.1 del razzo “Kairos“, il primo prodotto dalla start-up privata Space One Co. con l’obiettivo di trasportare satelliti, è stato rimandato a domani mattina, ora locale. Questa decisione è stata presa a seguito del ritardo causato da un’imbarcazione privata nell’abbandonare l’area marittima di sicurezza, che ha impedito il lancio originariamente programmato sabato scorso.

Il lancio avverrà dallo spazioporto Kii, situato nella città di Kushimoto, nella prefettura di Wakayama, nel Giappone occidentale. Kozo Abe, direttore esecutivo di Space One, ha dichiarato durante una conferenza stampa che, nonostante l’imprevisto della settimana scorsa, il team è fiducioso poiché non sono stati riscontrati problemi tecnologici significativi fino ad ora. Questo primo tentativo di lancio è una tappa importante per la start-up, e la squadra è determinata a soddisfare le aspettative.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.