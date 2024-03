Ripresi i resti di un’esplosione stellare vista 800 anni fa: illuminò il cielo per 185 notti consecutive

MeteoWeb

Nell’anno 1181, una rara esplosione di supernova apparve nel cielo notturno, rimanendo visibile per 185 giorni consecutivi. I documenti storici mostrano che la supernova sembrava una “stella” temporanea che brillava luminosa come Saturno nella costellazione di Cassiopea. Da allora, gli scienziati hanno cercato di trovare i resti della supernova. Inizialmente si pensava che questa potesse essere la nebulosa attorno alla pulsar – il nucleo denso di una stella al collasso – denominata 3C 58. Tuttavia, indagini più approfondite hanno rivelato che la pulsar è più vecchia della supernova del 1181.

Nell’ultimo decennio, è stato scoperto un altro contendente. Pa 30 è una nebulosa quasi circolare con una stella centrale nella costellazione di Cassiopea. È rappresentata nell’immagine in alto combinando immagini di diversi telescopi. Questa immagine composita utilizza i dati dello spettro elettromagnetico e mostra una nuova spettacolare vista dei resti della supernova. Ciò ci permette di ammirare lo stesso oggetto che appariva nel cielo notturno dei nostri antenati più di 800 anni fa.

Le osservazioni nei raggi X dell’XMM-Newton dell’ESA (in blu nell’immagine) mostrano l’intera estensione della nebulosa e l’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA (ciano) ne individua la fonte centrale. La nebulosa è appena visibile alla luce ottica, ma brilla nella luce infrarossa, raccolta dal Wide-field Infrared Space Explorer della NASA (rosso e rosa). È interessante notare che la struttura radiale nell’immagine è costituita da zolfo riscaldato che brilla nella luce visibile (verde), osservato con il telescopio terrestre Hiltner da 2,4 metri presso l’Osservatorio MDM in Arizona, così come le stelle sullo sfondo (bianco) osservate da Pan-STARRS alle Hawaii.

Gli studi sulla composizione delle diverse parti dei resti hanno portato gli scienziati a credere che si siano formati in un’esplosione termonucleare, e più precisamente in un tipo speciale di supernova chiamato evento sub-luminoso di tipo Iax. Durante questo evento si sono fuse due stelle nane bianche e in genere non sono previsti resti per questo tipo di esplosione. Ma le esplosioni incomplete possono lasciare una sorta di stella “zombie”, come la massiccia stella nana bianca in questo sistema. Questa stella molto calda, una delle stelle più calde della Via Lattea (circa 200.000°C), ha un vento stellare con velocità fino a 16.000km/h. La combinazione della stella e della nebulosa la rende un’opportunità unica per studiare esplosioni così rare.

