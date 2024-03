Risveglio del vulcano Popocatepetl in Messico: “restate in casa”

MeteoWeb

Torna l’allerta vulcano nel Messico centrale. Gli esperti hanno registrato 96 emissioni in una sola giornata dal vulcano Popocatepetl, a circa 80 chilometri da Città del Messico. Secondo il Centro nazionale per la prevenzione dei disastri (Cenapred), i rischi per le comunità a ridosso della montagna rimangono moderati. Tuttavia, l’autorità ha invitato i cittadini a indossare le mascherine e, se possibile, chiudersi in casa per evitare il contatto con la cenere vulcanica.

Il cratere ha mantenuto un’intensa attività nel corso degli ultimi giorni, obbligando l’aeroporto della città di Puebla, distante circa 40km, a sospendere i voli per ripulire la struttura dalle polveri.

