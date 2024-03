Roma: attivisti di Ultima generazione interrompono la maratona

MeteoWeb

Questa mattina tre aderenti alla campagna Fondo riparazione di Ultima Generazione, hanno interrotto il passaggio della Maratona di Roma all’altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. Dopo essersi posizionati in mezzo alla strada, hanno srotolato lo striscione con scritto “Fondo Riparazione”, ed esposto dei cartelli con scritto in italiano e in inglese “Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti“. La Polizia Municipale ha portato i manifestanti sul bordo della strada, e poi in commissariato.

