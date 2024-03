Roma, imponente voragine al Quadraro: 2 auto inghiottite | FOTO

MeteoWeb

Nel cuore della notte, intorno all’una, le pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino sono intervenute in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro di Roma, a causa di un’imponente voragine che si è aperta improvvisamente. Larga circa 10 metri e profonda altrettanto, ha inghiottito due automobili parcheggiate: una Dacia e una Renault.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza della zona, chiudendo la strada e isolando l’area interessata. Dopo aver rimosso le vetture coinvolte, è stato disposto il transennamento per delimitare l’area e prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.