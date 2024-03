Romania, paura a bordo di un aereo Tarom: colpito da fulmine

MeteoWeb

Momenti di paura a bordo di un aereo Tarom. L’aeromobile che era decollato con destinazione Chișinău è tornato a Otopeni dopo essere stato colpito da un fulmine: è quanto riporta “Digi24”. I passeggeri sono stati imbarcati su un altro aereo e sono arrivati a destinazione con 3 ore e 10 minuti di ritardo, ha comunicato la compagnia.

In dettaglio, a causa delle condizioni meteorologiche, l’aereo è stato colpito da un fulmine al momento del decollo. In queste circostanze, una volta ricevuta l’informazione dai piloti, si è deciso di interrompere il volo e l’aereo Boeing 737-82R è tornato a terra. Un nuovo aeromobile, un Boeing 737, con a bordo tutti e 53 i passeggeri, è decollato dall’Aeroporto Internazionale di Otopeni e il volo è stato completato. Nessun passeggero o membro dell’equipaggio è stato coinvolto. L’aereo originale è attualmente in fase di verifica tecnica.

