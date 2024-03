Russia e Cina progettano reattore nucleare sulla Luna entro il 2035

MeteoWeb

Secondo quanto riferito da Yuri Borisov, capo di Roscosmos, la Russia, insieme alla Cina, ha in programma di realizzare e collocare una centrale nucleare sulla Luna tra il 2033 e il 2035. Questa dichiarazione è stata riportata da Interfax. Borisov ha anche sottolineato l’importanza di mantenere lo Spazio libero da armi nucleari, ribadendo che la Russia difenderà fermamente questa posizione. Questa strategia fa parte di un più ampio quadro di cooperazione tra Russia e Cina nel campo dell’esplorazione lunare, come evidenziato dal memorandum d’intesa intergovernativo firmato dalle nazioni a marzo 2021 per la creazione di una Stazione internazionale di ricerca lunare.

