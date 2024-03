Russia e Cina progettano un reattore nucleare sulla Luna entro il 2033-2035

MeteoWeb

La Russia e la Cina stanno studiando un progetto per costruire un reattore nucleare sulla Luna tra il 2033 e il 2035. Lo ha annunciato Yury Borisov, capo dell’agenzia spaziale russa Roscomos. “Oggi, insieme ai nostri colleghi cinesi, stiamo seriamente considerando un progetto per il periodo dal 2033-2035 per la consegna e l’installazione di una centrale energetica sulla superficie lunare“, ha detto Borisov. Il capo di Roscosmos ha aggiunto che la missione avverrebbe usando mezzi robotici e che le soluzioni tecnologiche necessarie per attuare il progetto sono quasi pronte.

Il capo dell’agenzia spaziale russa ha tuttavia aggiunto che “lo spazio deve essere libero da armi nucleari e un territorio che appartiene a tutti”. “Difenderemo costantemente questa posizione e ci coordineremo con i nostri colleghi”, ha affermato Borisov, citato dall’agenzia Interfax, durante un festival mondiale della gioventù.

Nel marzo 2021, la Federazione Russa e la Cina hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione nella creazione di una stazione internazionale di ricerca lunare e nel giugno dello stesso anno hanno presentato una road map per la costruzione di basi lunari congiunte.

