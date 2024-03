In Sardegna torna la neve, i fiocchi bianchi si spingono sotto i mille metri | FOTO

MeteoWeb

Durante il primo fine settimana di marzo, la neve è tornata in Sardegna sul maestoso Gennargentu. Ieri sera, i fiocchi bianchi hanno sorpreso anche i residenti dei centri abitati di Fonni e Desulo a 945 metri sul livello del mare, e Tonara a 910 metri. Anche nelle alture della Gallura, sui monti del Limbara e a Genna Silana, sopra i mille metri nel comune di Urzulei, in Ogliastra, si è registrata la presenza della neve. Le precipitazioni nevose sono proseguite durante la notte, accompagnate da un calo delle temperature. Tuttavia, questa mattina il termometro ha segnato +2°C e il manto nevoso sulle strade sta gradualmente sciogliendosi.

A Fonni, nelle prime ore del mattino, l’amministrazione comunale è intervenuta inviando i mezzi comunali nei punti critici, come incroci e strade in salita vicino a scuole, uffici e ambulatori. Anche l’Anas e la Provincia di Nuoro hanno inviato i propri mezzi per liberare alcune strade, sebbene altre siano rimaste percorribili, come la strada Fonni-Desulo.

