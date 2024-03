Il satellite SWOT rileva le inondazioni costiere durante le tempeste in California

MeteoWeb

Una serie di fiumi atmosferici ha inondato la California a febbraio, con quantità record di precipitazioni e venti violenti che hanno spazzato parti dello stato. Ad un certo punto, le agenzie meteorologiche hanno pubblicato avvisi di inondazioni per quasi tutta la costa della California. La missione Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ha acquisito dati su alcune delle inondazioni vicino alla comunità di Manchester, circa 169km a nord di San Francisco. Il satellite è una collaborazione tra la NASA e l’agenzia spaziale francese CNES (Centre National d’Études Spatiales).

L’immagine in alto mostra l’area il 15 gennaio, prima della pioggia e della neve provocate dai fiumi atmosferici, e poi di nuovo il 4 febbraio, dopo la prima di una serie di tempeste che hanno inondato la California. Le altezze dell’acqua sono mostrate nei toni del verde e del blu, con tonalità più chiare che indicano i livelli più alti rispetto al livello medio del mare. I dati per le aree interne includono l’altezza delle acque alluvionali più l’elevazione del suolo sottostante. Alcune aree costiere sono state allagate sia dalle maree oceaniche che dalle forti piogge, mentre altre sono state probabilmente allagate solo dalle precipitazioni. Ogni pixel nell’immagine rappresenta un’area di 100 x 100 metri.

La missione SWOT

Da dicembre 2022, SWOT misura l’altezza di quasi tutta l’acqua sulla superficie terrestre, sviluppando una delle viste più dettagliate e complete finora degli oceani e dei laghi e fiumi d’acqua dolce del pianeta. Non solo il satellite può rilevare l’estensione dell’acqua sulla superficie terrestre, come fanno altri satelliti, ma SWOT può anche fornire dati sul livello dell’acqua. Combinate con altri tipi di informazioni, le misurazioni di SWOT possono produrre dati sulla profondità dell’acqua in elementi come laghi e fiumi.

“SWOT ci fornisce informazioni sulle inondazioni che non abbiamo mai avuto prima”, ha affermato Ben Hamlington, ricercatore capo del team di cambiamento del livello del mare della NASA presso il Jet Propulsion Laboratory dell’agenzia nel sud della California. I satelliti possono fornire immagini che mostrano quanta area è allagata, ma a meno che gli strumenti non siano già installati su un fiume o sulla costa, è difficile sapere come si evolvono le condizioni durante e dopo un’alluvione. “I dati del satellite SWOT, combinati con altre informazioni, stanno completando questo quadro”, ha detto Hamlington.

Il team scientifico SWOT ha effettuato le misurazioni utilizzando il Ka-band Radar Interferometer (KaRIn). Con due antenne distanti 10 metri l’una dall’altra su un braccio, KaRIn produce una coppia di fasce di dati mentre gira intorno al globo, facendo rimbalzare gli impulsi radar sulle superfici dell’acqua per raccogliere misurazioni dell’altezza della superficie.

