Forti temporali in Liguria: Savona imbiancata dalla grandine | FOTO e VIDEO

La grandine è diventata improvvisa protagonista del pomeriggio al Nord Italia. Ma dopo aver colpito Piemonte e Romagna, i temporali continuano anche in tarda sera sulla pedemontana del Veneto e in Liguria. Un forte temporale si è abbattuto su Savona, scaricando tanta grandine che ha imbiancato le strade come fosse neve. Fortunatamente le dimensioni dei chicchi erano piccoli ma gli accumuli sono considerevoli, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Ora la linea temporalesca sta spostandosi verso il centro della regione, puntando anche Genova.

Savona imbiancata dalla grandine

Le immagini della forte grandinata a Savona

Forte grandinata imbianca Savona

