Enorme scheletro di dinosauro di 70 milioni di anni fa trovato collegato dal cranio alla coda | FOTO

Una scoperta casuale fatta nel sud della Francia ha rivelato un raro esemplare: uno scheletro di dinosauro quasi completo trovato collegato dal cranio alla coda. L’enorme fossile è venuto alla luce nel maggio 2022, dopo che il paleontologo dilettante Damien Boschetto, ora 25enne, e il suo cane si sono imbattuti in qualcosa di insolito mentre camminavano in una foresta a Montouliers, in Francia. Boschetto aveva notato il bordo di una scogliera che era crollato di recente e ha deciso di dare un’occhiata più da vicino, quando ha notato un osso esposto che sporgeva dal terreno.

Dopo lo scavo, l’Associazione Culturale Archeologica e Paleontologica del Museo Cruzy, in collaborazione con il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica, ha identificato il fossile lungo quasi 10 metri come uno scheletro di Titanosauro. Boschetto, membro dell’associazione da otto anni, ha dichiarato alla CNN che, sebbene il dissotterramento di resti di dinosauri sia “sempre emozionante e interessante per la ricerca scientifica e la comprensione degli ecosistemi di quel tempo“, ritrovare le ossa nella loro posizione anatomica quasi originale è ciò che rende questa scoperta straordinaria. “Dal punto di vista museografico consentirà di presentare al grande pubblico animali quasi completi in posizioni anatomiche, il che è una cosa grandiosa“, ha aggiunto Boschetto.

Il lavoro dell’associazione

Un gruppo di appassionati di storia e di archeologia ha creato nel 1975 l’Associazione Culturale Archeologica e Paleontologica per salvaguardare il patrimonio attorno al villaggio di Cruzy, molti dei quali sono diventati dilettanti illuminati di paleontologia grazie alla ricchezza di fossili di dinosauri nella zona, ha spiegato Jean-Marc Veyssières, un membro del gruppo. Oggi l’associazione è composta da abitanti della regione, tra cui alcuni scienziati e studenti.

“La cosa più emozionante è stata rendersi conto che esisteva almeno un animale anatomicamente connesso e che si trattava di un titanosauro, un dinosauro dal collo lungo“, ha detto Veyssières in una e-mail. “(Boschetto) è un appassionato illuminato e curioso della natura, passa molto tempo a perlustrare il territorio alla ricerca di nuove zone. È diventato un esperto della fauna del tardo Cretaceo della nostra regione”.

Negli ultimi due anni, l’associazione ha scavato il sito, che Boschetto chiama letto di ossa, termine usato dai paleontologi per descrivere un’area densa di ossa di animali e altri resti fossili. E il ritrovamento appena annunciato non è stato il primo di Boschetto.

Lo scheletro di titanosauro completo al 70%, recentemente rivelato, è stato recuperato durante lo scavo insieme a diversi fossili di vari dinosauri e altri vertebrati, inclusi alcuni in connessione anatomica e quasi completi. Altri resti identificati includevano quelli di un Rhabdodon – un erbivoro, come il Titanosauro – e frammenti di scheletri di carnivori come Teropodi e coccodrilli, secondo Boschetto.

Lo scheletro del Titanosauro attualmente risiede nel laboratorio del Museo Cruzy, dove sarà ulteriormente studiato, ha detto Veyssières.

Un Titanosauro trovato intatto

I ricercatori hanno stimato che l’età del fossile appena scoperto fosse compresa tra 70 e 72 milioni di anni, ma i titanosauri vagavano su quattro zampe dal tardo Giurassico alla fine del periodo Cretaceo, circa da 163,5 milioni a 66 milioni di anni fa. I titanosauri appartengono a un gruppo più ampio di dinosauri conosciuti come sauropodi, una famiglia di erbivori dal collo lungo che erano alcuni dei più grandi dinosauri del loro tempo.

Resti di fossili di Titanosauro sono ampiamente rinvenuti in Europa, ma pochi sono stati scoperti in connessione anatomica, ha detto Boschetto. Trovare uno scheletro in questo stato connesso suggerisce che il corpo fu sepolto prima che si fosse completamente decomposto, lasciando “alcuni tessuti che collegavano le ossa tra loro”, ha detto Matthew Carrano, geologo ricercatore e curatore di Dinosauria presso lo Smithsonian Institution National Museum of Natural History.

La completezza del campione “renderà più facile determinare se si tratta di una nuova specie o di un nuovo esemplare di una specie già conosciuta”, ha detto Carrano in una e-mail. “Ci vorrà del tempo per apprendere tutti i dettagli su questo nuovo esemplare, ma sono sicuro che fornirà nuove importanti informazioni su questo gruppo di dinosauri”.

La regione in cui Boschetto ha scoperto l’esemplare è nota per essere ricca di fossili di dinosauri e di altre specie vissute nello stesso periodo e sta “costruendo una delle più grandi collezioni di dinosauri del Cretaceo superiore in Francia“, ha detto. L’associazione non ha pubblicizzato la scoperta fino al completamento degli scavi per proteggere il sito archeologico, ha aggiunto.

L’associazione prevede di continuare la ricerca sui fossili e di esplorare ulteriormente l’area, e i membri del gruppo sperano di ottenere i fondi per “creare un museo su larga scala in grado di ospitare e presentare queste collezioni”, ha detto Boschetto.

