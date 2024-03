Potenti raffiche di Scirocco in Sicilia: alberi caduti a Palermo, incendio divampa a Castellammare del Golfo | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio sta divampando da ieri sera a Monte Inici, che domina su Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. La situazione è critica, con 6 squadre dei vigili del fuoco e 2 autobotti al lavoro. Oltre ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani, sono attivamente coinvolte 2 squadre provenienti da Palermo e i volontari della protezione civile. I fronti dell’incendio sono diversi e tutti attivi: le fiamme minacciano abitazioni nella zona alta di Monte Inici. Le squadre dei vigili del fuoco stanno lottando per proteggere le case e anche la SS187 che conduce a Trapani. A complicare ulteriormente la situazione, forti raffiche di Scirocco alimentano le fiamme e rendono impossibile l’intervento dei Canadair antincendio.

Per quanto riguarda invece la provincia di Palermo, sono stati oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento. Segnalati alberi caduti in diverse zone della città, come in via Oreto e in provincia a Bagheria e diversi a Carini. Ci sono stati anche diversi incendi rifiuti nel capoluogo sia a Brancaccio che allo Zen. La fondazione Camposanto di Santo Spirito, che gestisce il cimitero di Sant’Orsola a Palermo, ha comunicato che per oggi l’area cimiteriale verrà chiusa al pubblico a causa dei forti venti che sono in atto dai quadranti meridionali.

