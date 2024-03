Scoperto un fossile di delfino gigante di 16 milioni di anni fa | VIDEO

MeteoWeb

Nel cuore della vastità selvaggia dell’Amazzonia peruviana, un team internazionale di scienziati ha annunciato una scoperta che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione del passato preistorico della regione. Si tratta del cranio fossile di un gigantesco delfino d’acqua dolce, risalente a circa 16 milioni di anni fa, che si crede nuotasse nelle antiche acque fluviali dell’Amazzonia. Questo ritrovamento offre un prezioso sguardo su una creatura che una volta dominava le placide correnti dei fiumi amazzonici, e getta nuova luce sulle minacce di estinzione che affliggono i delfini di fiume oggi.



Pebanista yacuruna

Il delfino, scientificamente noto come Pebanista yacuruna, era una maestosa creatura che poteva raggiungere lunghezze fino a 3,5 metri. Il nome stesso della specie, “yacuruna“, deriva dalle leggende indigene della regione, che descrivono una misteriosa creatura mitologica che abitava le profondità delle acque dolci. Il fatto che un delfino di tale imponenza abitasse le antiche acque dell’Amazzonia peruviana non solo cattura l’immaginazione, ma fornisce anche preziose informazioni sulla biodiversità e l’evoluzione delle specie nella regione.

Il paleontologo Rodolfo Salas Gismondi, dell’Università Cayetano Heredia di Lima, ha affermato che il Pebanista yacuruna rappresenta il più grande fossile di delfino di fiume conosciuto in Sudamerica. Sorprendentemente, i parenti più prossimi di questa specie estinta ancora popolano le acque dei fiumi indo-gangetici in India. Questa scoperta solleva interrogativi affascinanti sull’evoluzione e la distribuzione dei delfini d’acqua dolce in tutto il mondo.

Vita dei fiumi

La spedizione che ha portato alla scoperta di questo eccezionale fossile è stata guidata dal paleontologo Aldo Benites-Palomino e sponsorizzata dalla National Geographic Society. Il fossile è stato rinvenuto presso il fiume Naponel durante una spedizione nel 2018, e lo studio dettagliato del cranio fossile è stato recentemente pubblicato su Science Advances.

Benites-Palomino, nel suo studio, sottolinea l’importanza della scoperta non solo per la comprensione del passato preistorico dell’Amazzonia, ma anche per evidenziare le minacce attuali che affrontano i delfini di fiume. Come il Pebanista yacuruna abbandonò l’ambiente marino per adattarsi alla vita nei fiumi, così anche i delfini d’acqua dolce attuali devono affrontare crescenti pressioni ambientali. Con la rapida deforestazione e l’inquinamento dei fiumi amazzonici, i delfini di fiume moderni, noti anche come delfini rosa o boto, rischiano di subire un destino simile alla loro antica controparte.

I fiumi Amazzonici e Orinoco, che ancora ospitano popolazioni di delfini di fiume, sono diventati le ultime roccaforti per queste affascinanti creature. Tuttavia, se non vengono adottate misure concrete per proteggere i loro habitat e ridurre le minacce ambientali, potremmo assistere all’estinzione di queste specie iconiche nei prossimi decenni.

