Siccità, Commissario: “manca capacità di invaso dal Centro in su”

“Dagli Appennini Centrali in su, i dati che stiamo elaborando non ci permettono mai di stare tranquilli: non c’è la capacità di invaso necessaria ad affrontare grandi periodi di siccità, specie dopo un precipitazione nevosa non abbondante o troppo breve“. Lo ha affermato il Commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, a margine della seduta di insediamento dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità distrettuale di bacino dell’Appennino Settentrionale.

“Il compito degli Osservatori sarà anche quello di indicarmi le attività da fare per far sì che i territori siano più resilienti”, ha detto Dell’Acqua, parlando di “risparmio dell’acqua a valle” relativamente “anche al settore agricolo oltre che a quello idropotabile e industriale”, perché “in questo periodo dovremmo affrontare il tema con attività non infrastrutturali, gestire bene l’acqua quando c’è“, ma anche di capacità di invaso. “Negli ultimi 40 anni – ha spiegato – c’è stata una cattiva manutenzione ordinaria per cui parte degli invasi d’Italia sono o interrati, o non alla loro piena capacità”.

