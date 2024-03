Siccità, Musumeci: “entro giugno pronto Piano interventi”

MeteoWeb

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci è intervenuto questo pomeriggio a Catania al seminario sull’acqua ‘Troppa, troppo poca, troppo sporca. Verso una gestione integrata e sostenibile in Sicilia’, promosso dall’Ordine degli ingegneri di Catania, dove ha annunciato che arriverà presto un Piano interventi contro la siccità. “Serve un nuovo e più responsabile rapporto tra il cittadino e l’acqua: più prevenzione, più infrastrutture e meno sprechi. Con la cabina di regia sulla siccità istituita lo scorso anno dal governo Meloni si sta lavorando ad un Piano straordinario per gli interventi più urgenti, che sarà redatto entro giugno. L’assenza di programmazione da oltre mezzo secolo ha portato alla criticità che tutti viviamo o temiamo come prossima. Ora si cambia metodo. Finalmente“, ha detto Musumeci.

