Sicilia, incendio nell’ospedale di Ribera: paziente intrappolato tra le fiamme

Un incendio è divampato all’interno dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, nell’Agrigentino. Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Sciacca e stanno arrivando altre squadre da Santa Margherita di Belìce e da Agrigento. Al lavoro anche i Carabinieri e la Polizia. L’allarme è stato raccolto dalla sala operativa del numero unico d’emergenza ed è stato segnalato che s’intravede fuoco attraverso una finestra e fumo fra i reparti.

L’incendio è divampato nel reparto di Medicina e le fiamme si sarebbero propagate in una stanza di degenza al primo piano. I pompieri hanno già evacuato pazienti e personale sanitario. Secondo quanto emerge, un paziente è intrappolato nell’area colpita dall’incendio e i Vigili del Fuoco stanno cercando di portarlo in salvo. Al momento non sono note le cause dell’incendio.

