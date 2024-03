Sierra Nevada sommersa da 3 metri di neve: tempesta storica in arrivo

MeteoWeb

Le autorità della California hanno chiuso oltre 150 km dell’Interstate 80 ieri mentre la più grande tempesta di neve della stagione si abbatteva sulla Sierra Nevada, dove ai residenti è stato consigliato di cercare riparo e stare lontani dalle strade mentre si preparavano a ricevere fino a 3 metri di neve in alcune zone, con venti impetuosi. Le autorità hanno chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni dopo le 17 in un giorno in cui la maggior parte dei resort sciistici intorno al Lago Tahoe erano chiusi, un tornado ha toccato terra nella California centrale e i visitatori del Parco Nazionale di Yosemite sono stati invitati ad andarsene. La chiusura di 160 km ha interessato il confine statale appena a Ovest di Reno, Nevada, fino a vicino a Emigrant Gap, California.

La California Highway Patrol, i funzionari dei trasporti statali e altre autorità hanno segnalato durante tutta la giornata che pattuglie e altri stavano rispondendo a decine di incidenti sull’I-80, auto che scivolavano o rimanevano bloccate sul lato delle strade. Non ci sono stati segnalazioni immediate di feriti gravi.

Un tornado è stato segnalato venerdì pomeriggio nella Contea di Madera prima delle 16, ha riferito Andy Bollenbacher, meteorologo del National Weather Service. Il NWS di Reno ha reso noto di aspettarsi che la neve più abbondante arrivi dopo la mezzanotte ora locale, continuando con condizioni di bufera di neve che potrebbe ridurre la visibilità a pochi metri.

I meteorologi prevedono che potrebbero cadere fino a 3 metri di neve sulle montagne intorno al Lago Tahoe entro il fine settimana. Ci si aspetta che i venti soffino oltre i 185 km/h sulle cime della Sierra e a 113 km/h alle quote più basse. Sono stati emessi avvisi per valanghe fuori pista in varie aree.

Andrew Schwartz, del Central Sierra Snow Lab della UC-Berkeley, ha affermato che è possibile che venga battuto il record di circa 1 metro di neve in un solo giorno risalente al 1989. Guardando al lato positivo, i funzionari idrici della California hanno riferito che la tempesta dovrebbe fornire un impulso al manto nevoso della Sierra, vitale per le forniture idriche dello Stato.

