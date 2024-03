“Siete insetti”, la scritta comparsa nelle stazioni di Roma e Milano: è una campagna Netflix

MeteoWeb

Nelle stazioni di Roma e Milano, una frase provocatoria ha fatto capolino sugli schermi dei tabelloni, prendendo il posto degli orari dei treni o illuminando grandi pannelli: “Siete insetti“. Un’iniziativa che ha subito scatenato un’ondata di reazioni sui social, accompagnata dalle preoccupazioni di molti utenti che si sono chiesti se dietro ci fosse un attacco hacker o qualche pericolo reale in agguato. Si tratta di una campagna promozionale orchestrata da Netflix per lanciare la serie “Il problema dei 3 corpi“, disponibile dal 21 marzo.

La conferma è arrivata sia dalla piattaforma streaming che da Grandi Stazioni Retail. La serie, ideata da David Benioff, D.B. Weiss (noti per “Game of Thrones”) e Alexander Woo (“True Blood”), è tratta dall’omonima trilogia di fantascienza dell’autore cinese Liu Cixin. La trama si svolge nella Cina della Rivoluzione culturale e segue il tentativo di contattare intelligenze aliene inviando segnali nello Spazio, ma finiscono per essere captati dal pianeta sbagliato, Trisolaris.

Questo pianeta è dominato da forze gravitazionali caotiche e imprevedibili, che lo condannano all’autodistruzione. I suoi abitanti, alla ricerca disperata di una nuova casa, considerano la Terra come l’opzione migliore. Nel cast della serie figurano attori del calibro di Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.

