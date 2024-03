Siria: 5 bimbi morti travolti in un crollo in campo profughi dopo forti piogge

MeteoWeb

Le insistenti piogge che si sono abbattute sull’area sono alla base del crollo di un edificio in un campo profughi nel nord-ovest della Siria. Nel crollo, 5 bambini siriani sono morti e altri 8 sono rimasti feriti. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, un muro perimetrale di un edificio è crollato su una tenda del campo profughi, nel distretto di Sarmada, nella regione di Idlib, all’interno della quale si stava svolgendo una lezione scolastica.

Da circa dieci anni, la regione nordoccidentale di Idlib, fuori dal controllo governativo e sotto influenza militare e politica turca, è diventata la principale destinazione di sfollati interni siriani, con una popolazione in certi casi triplicata rispetto al periodo precedente al 2011, anno dello scoppio delle violenze in Siria. Secondo l’Onu, un siriano su 5 che vive nella regione di Idlib ha urgente bisogno umanitario.

La stessa regione è stata colpita più di un anno fa dal devastante terremoto che ha scosso il sud-ovest della Turchia e il nord-ovest della Siria.

