Il tramonto di SLIM, il lander giapponese torna il letargo in attesa del Sole

Il Sole non illumina più SLIM, il lander giapponese “Smart Lander for Investigating Moon” dalle 23 ora italiana di giovedì 29 febbraio: è quanto ha confermato l’Agenzia spaziale giapponese (JAXA). SLIM è atterrato capovolto sulla Luna lo scorso 19 gennaio: ciò implica che i suoi pannelli solari non sono in posizione ottimale ma possono ancora ricevere un po’ di energia.

“Anche se la probabilità di fallimento aumenterà a causa di cicli di temperatura estremi ripetuti, SLIM prevede di provare nuovamente a funzionare la prossima volta che splenderà il sole (alla fine di marzo),” ha spiegato JAXA in un aggiornamento.

Il risveglio di SLIM

Il lander si è risvegliato il 26 febbraio con temperature estremamente calde, +100°C, nella sua regione e ha mantenuto i contatti con la Terra nei giorni successivi. Più di recente, SLIM ha tentato osservazioni con la sua fotocamera spettroscopica multibanda (MBC), ma “non ha funzionato correttamente“, hanno scritto gli ufficiali JAXA. “Ciò sembra essere dovuto agli effetti della notte“, cioè la fredda notte lunare di 2 settimane che SLIM ha vissuto prima che il Sole brillasse nuovamente vicino al cratere di Shioli. “Continueremo però a investigare basandoci sui dati ottenuti per la prossima opportunità“.

SLIM ha operato solo per brevi fasi di attività, inclusa una breve programmazione di osservazione dopo l’atterraggio capovolto del 19 gennaio a causa di problemi al motore. Poi ha completato circa 2 giorni di operazioni dopo il risveglio quasi 10 giorni dopo, il 29 gennaio, e poi fasi alterne dal 26 febbraio.

Nonostante tutto, SLIM ha raggiunto gli obiettivi principali ed estesi della missione: atterrare con precisione sulla Luna, dispiegare 2 piccoli rover e condurre ricerche scientifiche con la sua fotocamera di navigazione e la sua fotocamera spettroscopica, in particolare alla ricerca di segni di olivina sulla superficie.

Gli atterraggi sulla Luna

Il Giappone è solo il 5° Paese ad atterrare dolcemente sulla Luna, dopo l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina e l’India. Gli Stati Uniti hanno effettuato il proprio storico atterraggio lunare di recente: il lander Odysseus di Intuitive Machines è atterrato dolcemente il 22 febbraio mettendo a segno il primo atterraggio americano in 52 anni, dall’Apollo 17. Odysseus è andato offline giovedì 29 febbraio e potrebbe aver completato la sua missione.

