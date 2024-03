La sonda Lucy fissa l’età dei primi asteroidi bersaglio: “processi complessi in questo piccolo sistema”

MeteoWeb

Lo scorso novembre, quando la sonda spaziale Lucy della NASA ha sorvolato il suo primo asteroide ufficiale chiamato Dinkinesh, ha scoperto che la roccia spaziale non era una, non due ma ben tre rocce ammucchiate insieme. Mentre gli scienziati sono stati sorpresi di individuare Selam, il satellite naturale di Dinkinesh, sono rimasti scioccati nello scoprire che Selam stesso era, in realtà, due oggetti fusi insieme.

Dinkinesh (che in amarico significa “meraviglioso”) è stato selezionato casualmente come test ingegneristico per il sistema di tracciamento di Lucy che consente alla sonda spaziale di individuare autonomamente la posizione di un asteroide e mantenerlo nel suo campo visivo. “Abbiamo avuto immagini nitidissime durante tutto l’incontro“, ha affermato John Spencer, vice scienziato del progetto della missione presso il Southwest Research Institute (SwRI) in Texas. “Ha funzionato molto meglio di quanto ci aspettassimo, praticamente in ogni senso”, ha aggiunto Hal Levison, il principale investigatore della missione presso SwRI.

All’inizio di questo mese, Spencer, Levison e altri membri della missione hanno condiviso con gli scienziati i risultati preliminari di quell’incontro fortuito, che ha prodotto una grande quantità di dati. Intervenendo alla Lunar and Planetary Science Conference (LSPC) in Texas, hanno affermato che Dinkinesh e Selam sembrano avere più o meno la stessa età, hanno creste simili sui loro equatori – il che suggerisce una perdita di massa e un nuovo accrescimento – e sono leggermente ammaccati da impatti che hanno lasciato dietro crateri rilevabili.

Non sorprende che le rocce spaziali siano probabilmente anche frammenti di rocce più grandi, ha affermato Simone Marchi, vice ricercatore principale della missione presso SwRI. “È fondamentalmente inevitabile”, ha detto. Gli oggetti più grandi di 100km hanno maggiori probabilità di essere oggetti primordiali, mentre quelli più piccoli hanno molte probabilità di essere oggetti distrutti dalle collisioni nel corso del tempo, ha spiegato Marchi. Dinkinesh è lungo solo 790 metri, mentre ogni lobo di Selam è largo 220 metri, quindi “per necessità deve essere un frammento di oggetti più grandi”.

L’età di Dinkinesh e Selam

Dai crateri più grandi presenti sulle rocce spaziali, gli scienziati hanno dedotto che Dinkinesh abbia 7 milioni di anni e Selam circa 2 milioni di anni. Dicono che sia interessante il fatto che Dinkinesh e Selam non abbiano una grande differenza di età (cosmicamente parlando, 5 milioni di anni sono niente rispetto al nostro Sistema Solare di 4,5 miliardi di anni). “Questo potrebbe dirci qualcosa di fondamentale sulla formazione di questi oggetti e forse diversi processi sono responsabili di Dinkinesh e Selam”, ha detto Marchi.

Processi complessi

I due lobi di Selam poggiano uno sull’altro, confermando la loro natura di contatto-binario, ma il loro confine apparentemente sottile è rimasto in ombra per tutto il breve incontro di Lucy. “È una roccia molto, molto debole”, ha detto Marchi di Selam.

Molte delle caratteristiche che gli scienziati vedono sulla superficie degli asteroidi possono essere spiegate dall'”effetto YORP”, che si verifica quando un asteroide assorbe parte della luce solare e riemette quell’energia sotto forma di radiazione, che poi produce una leggera spinta che fa ruotare la roccia spaziale. Si ritiene che le creste visibili sugli equatori di Dimorphos e Didymos, ad esempio, siano accrezioni di materiale accumulato dopo che il materiale è stato disperso durante tale rotazione. “In questo piccolo sistema, stiamo assistendo a processi incredibilmente complessi“, ha affermato Edward Bierhaus della Lockheed Martin in Colorado.

La missione Lucy

La missione Lucy, lanciata nell’ottobre 2021, inizierà a visitare la sua lista di obiettivi primari, gli asteroidi troiani, a partire dall’agosto 2027. Questi asteroidi troiani scorrono in due sciami davanti e dietro l’orbita di Giove attorno al Sole. Dal 2027 al 2033, Lucy studierà otto asteroidi troiani, dai quali gli scienziati sperano di raccogliere indizi sulla creazione del nostro Sistema Solare e forse sulla genesi della vita sulla Terra.

Fino ad allora, gli scienziati saranno senza dubbio impegnati a studiare i dati della sonda Lucy sul sistema Dinkinesh scoperto casualmente, cercando di mettere insieme la storia della sua formazione ed evoluzione. “Il fatto che questo oggetto casuale si sia rivelato così interessante e strano“, ha detto Keith Noll, scienziato del progetto presso il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland, significa che “o siamo stati incredibilmente fortunati o semplicemente c’è generalmente più complessità in questi piccoli asteroidi di quanto pensassimo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.