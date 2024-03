Sostanze chimiche minacciano lo sviluppo del cervello

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su Nature Neuroscience ha svelato risultati sorprendenti che potrebbero cambiare radicalmente la nostra comprensione delle conseguenze delle sostanze chimiche ambientali sulla salute cerebrale. Le scoperte, riportate da un team di ricercatori guidato da Paul Tesar, hanno rivelato il potenziale dannoso di alcune sostanze comuni trovate in disinfettanti e ritardanti di fiamma per le cellule di supporto del cervello, aprendo nuove prospettive per la ricerca sulla tossicità ambientale.

Lo studio

Il nostro ambiente quotidiano è intriso di una vasta gamma di sostanze chimiche, utilizzate in una miriade di prodotti comuni. Tuttavia, il loro impatto sulla salute umana rimane in gran parte sconosciuto. Questo studio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la tossicità ambientale e mira a esplorare il potenziale impatto delle sostanze chimiche sullo sviluppo e sul funzionamento del cervello umano.

La crescente esposizione umana a una vasta gamma di sostanze chimiche solleva domande importanti sulla loro sicurezza e sui potenziali rischi per la salute. Sebbene molte di queste sostanze siano ampiamente utilizzate nella vita quotidiana, i loro effetti a lungo termine sulla salute, e in particolare sul cervello in via di sviluppo, sono ancora poco chiari. Pertanto, lo studio condotto da Tesar e colleghi rappresenta un passo significativo verso la comprensione di tali impatti e la protezione della salute pubblica.

Sostanze chimiche e danni al cervello

Il team di Tesar ha condotto un esperimento su larga scala per valutare gli effetti di oltre 1.800 sostanze chimiche su oligodendrociti di topo, un tipo di cellula di supporto del cervello. I risultati hanno rivelato che più di 300 sostanze hanno mostrato la capacità di uccidere o inibire lo sviluppo degli oligodendrociti. Questi risultati indicano la vastità della gamma di sostanze che potrebbero potenzialmente interferire con il corretto sviluppo e funzionamento del cervello.

In particolare, due classi di sostanze sono emerse come particolarmente dannose: i composti quaternari, presenti in alcuni disinfettanti, e i ritardanti di fiamma organofosfati, utilizzati in vari materiali di consumo. Questi risultati forniscono una preziosa comprensione dei meccanismi attraverso i quali queste sostanze chimiche possono esercitare il loro impatto dannoso sul cervello in via di sviluppo.

Implicazioni per la salute umana

Le scoperte dello studio sollevano preoccupazioni significative per la salute umana. Gli oligodendrociti svolgono un ruolo cruciale nel sostenere la funzione cerebrale, avvolgendo i neuroni e facilitandone la trasmissione delle informazioni. Il danneggiamento di queste cellule potrebbe avere conseguenze gravi sullo sviluppo cerebrale e sulla funzione cognitiva. Pertanto, è essenziale approfondire ulteriormente la comprensione dei meccanismi attraverso i quali queste sostanze chimiche danneggiano gli oligodendrociti e sviluppare strategie per mitigare tale danno.

Inoltre, analizzando i dati dell’indagine nazionale sulle salute e la nutrizione degli Stati Uniti, gli autori hanno rilevato la presenza diffusa di un metabolita di un ritardante di fiamma organofosfato nelle urine dei bambini. L’aumento dei livelli di questo metabolita è stato associato a una maggiore incidenza di disfunzioni motorie e necessità di educazione speciale nei bambini. Questi risultati evidenziano l’urgente necessità di regolamentare l’uso di tali sostanze e di promuovere alternative più sicure per proteggere la salute dei bambini e il loro sviluppo cognitivo.

Regolamentare l’uso di tali sostanze e promuovere alternative più sicure è essenziale, specialmente considerando il potenziale impatto negativo sulla salute cerebrale e lo sviluppo infantile.

