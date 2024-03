La Soyuz è arrivata a destinazione: 3 nuovi astronauti sulla ISS

MeteoWeb

La navetta Soyuz MS-25 con tre astronauti a bordo, lanciata sabato 23 marzo dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan, si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alle ore 16:03 italiane. Ha portato a destinazione Oleg Novistky, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Tracy Dyson della NASA e Marina Vasilevskaya, la prima donna bielorussa a volare nello spazio.

L’apertura del portellone è prevista alle ore 18:40 circa. I tre nuovi membri porteranno l’equipaggio a bordo della ISS a quota 10. Ad accoglierli ci sono gli astronauti della NASA Loral O’Hara, Matthew Dominick, Mike Barratt e Jeanette Epps, insieme ai cosmonauti di Roscosmos Oleg Kononenko, Nikolai Chub e Alexander Grebenkin. Per Novistky e Vasilevskaya la permanenza sarà molto breve: il loro rientro sulla Terra è previsto per il 2 aprile, quando si uniranno all’americana O’Hara che concluderà la sua missione durata 6 mesi. Dyson, invece, resterà in orbita fino a settembre, come ingegnere di volo della Expedition 70 e 71. Tornerà poi sulla Terra in compagnia di Kononenko e Chub, che completeranno così una missione lunga un anno.

Il lancio della Soyuz MS-25 sarebbe dovuto avvenire il 21 marzo, ma il conto alla rovescia è stato fermato quando mancavano solo 20 secondi alla partenza a causa di un calo di tensione in una cella di alimentazione, costringendo a rinviare la partenza al 23 marzo.

