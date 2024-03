Soyuz verso la ISS, a bordo la prima donna bielorussa nello Spazio

MeteoWeb

Oggi pomeriggio, precisamente alle 16:09 ora italiana, è previsto l’arrivo presso la Stazione Spaziale Internazionale della navetta Soyuz MS-25. La capsula è partita sabato scorso dal cosmodromo di Bajkonur, situato in Kazakistan, trasportando l’astronauta americana Tracy C. Dyson della NASA, il cosmonauta Oleg Novitskiy dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e la prima donna bielorussa nello Spazio, Marina Vasilevskaya.

Il lancio della navetta è avvenuto senza alcun intoppo, a differenza del tentativo precedente avvenuto giovedì scorso, il quale era stato bloccato a causa di un improvviso calo di tensione in una cella di alimentazione. Dopo il procedimento di attracco al modulo Prichal della ISS e l’apertura del portellone, programmata per le 18:40 circa, i 3 nuovi membri dell’equipaggio saranno accolti dai colleghi astronauti della NASA Loral O’Hara, Matthew Dominick, Mike Barratt e Jeanette Epps, nonché dai cosmonauti di Roscosmos Oleg Kononenko, Nikolai Chub e Alexander Grebenkin.

Novitskiy e Vasilevskaya rimarranno a bordo della Stazione Spaziale per 12 giorni. Successivamente, rientreranno sulla Terra con Loral O’Hara sabato 6 aprile, utilizzando la Soyuz MS-24, nelle steppe del Kazakistan. Tracy C. Dyson rimarrà a bordo della ISS per 6 mesi, svolgendo il ruolo di ingegnere di volo dell’Expedition 70 e 71. La sua permanenza nello Spazio terminerà a settembre, quando tornerà sulla Terra insieme a Oleg Kononenko e Nikolai Chub di Roscosmos. Quest’ultimo duo completerà così una missione in orbita durata un anno intero.

