In Spagna più caldo della media anche nei prossimi 3 mesi

Dopo un inverno che è stato definito come “il più caldo almeno dal 1870“, sembra che la Spagna si trovi di fronte a una stagione primaverile con temperature superiori alla media. Questa prospettiva climatica è stata comunicata oggi dall’Agenzia statale di meteorologia (AEMET). Durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la temperatura media registrata nella penisola iberica è stata 1,9°C superiore rispetto alla norma per il periodo dell’anno, come riportato dall’agenzia meteorologica. L’ultimo inverno con valori simili è stato quello del 2019-2020. Le previsioni indicano che anche per il trimestre aprile-giugno si prevedono temperature superiori alla media.

Per quanto riguarda le precipitazioni, l’AEMET anticipa una primavera “più piovosa” del solito. Sebbene le piogge degli ultimi mesi abbiano contribuito a mitigare la siccità nel Nord/Ovest del Paese, non hanno avuto lo stesso effetto nelle Canarie e nelle Baleari, né sulle zone costiere mediterranee della penisola.

