Spazio: al Fucino il centro di controllo dei satelliti europei Iris2

Al Centro Spaziale del Fucino sorgerà il centro di controllo della nuova costellazione di satelliti europea Iris2 per le connessioni Internet: è quanto ha annunciato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita al centro, nell’evento organizzato da Telespazio (Leonardo-Thales) e Leonardo. “Si tratta di un investimento di 50 milioni di euro con circa 200 nuovi occupati, che di fatto raddoppierà l’attuale Centro Spaziale,” ha spiegato Urso. “Siamo riusciti a ottenere che il principale dei 3 centri di controllo della nuova costellazione iris2 sia qui nel Fucino, gli altri due saranno uno in Francia e un altro in Lussemburgo“. “L’annuncio sarà ufficializzato nei prossimi giorni dalla Commissione Europea,” ha aggiunto Urso. Iris2 dovrebbe diventare operativa nel 2027.

