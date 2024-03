Spazio, Ranzo (Avio): “bene programma Vega C, lancio entro fine anno”

MeteoWeb

“Vega C tornerà a volare entro la fine dell’anno, come peraltro avevamo previsto, e il programma per preparaci al ritorno in volo del vettore sta andando bene”. A confermarlo, parlando con l’Adnkronos, è l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, che anticipa: “tra maggio e giugno test con il nuovo componente prodotto in Francia” e non più in Ucraina a causa della guerra.

Nell’orizzonte dei programmi di lancio, Ranzo indica come “Vega E sia una prospettiva di medio termine: nel 2027 saremo pronti invece con una versione di Vega C migliorata, con un incremento del 30% di performance in più come carico utile trasportabile, e quindi questo ci espanderà ulteriormente le opportunità di mercato”. “Useremo una tecnologia diversa per lo stadio superiore e quindi dei propellenti green, in particolare il metano che tra l’altro è anche molto efficiente dal punto di vista propulsivo”, spiega l’ingegnere.

“Siamo contenti dello stadio avanzamento del progetto Vega E, abbiamo finito le prove nella galleria del vento, abbiamo realizzato il motore che equipaggerà il sistema, adesso occorre fare molte altre cose ma, nel frattempo, ci hanno anche assegnato una seconda rampa di lancio di Vega C dove potremo lanciare Vega E: questo consolida tutto il programma“, conclude Ranzo.

