Allerta Meteo, enorme Squall Line dal Tirreno verso la Toscana | LIVE

MeteoWeb

Prosegue all’insegna del forte maltempo questa prima domenica di marzo sull’Italia. Mentre sono in atto forti piogge al Nord-Ovest e la neve cade copiosa in montagna, il maltempo ora si sta estendendo anche verso il Centro. In questo momento, una Squall Line (linea temporalesca) molto pericolosa sta puntando la Toscana, dove porterà il rischio di temporali violentissimi, grandinate e tornado.

Come possiamo vedere dalle immagini satellitari, questa linea temporalesca si estende dalle acque del Tirreno davanti alla costa settentrionale della Sardegna fino a quella della Toscana, dove stanno appunto per arrivare forti fenomeni: massima attenzione. Tantissimi i fulmini prodotti in mare aperto da questa violenta Squall Line.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.