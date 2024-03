Starship di SpaceX spicca il volo: “fenomenale” 3° lancio, “più lontano che mai” | FOTO e VIDEO

Niente splashdown per Starship : come ipotizzato negli ultimi minuti, la perdita di contatti con il secondo stadio si è rivelata la perdita del veicolo, non sopravvissuto al rientro in atmosfera. Lo stadio si è probabilmente schiantato nell’Oceano Indiano.

La capsula Starship , il secondo stadio, continua a volare , raggiungendo obiettivi mentre costeggia il pianeta. L’ultima è l’apertura di un portello che un giorno verrà utilizzato per mettere in orbita i satelliti. Ci vorranno altri 40 minuti circa prima di vedere qualsiasi azione importante da parte del razzo, con T+50 minuti come momento previsto per il rientro nell’atmosfera terrestre.

SpaceX ha affermato che non prevede di recuperare le parti del suo razzo Starship oggi. L’obiettivo principale è raggiungere l’orbita e testare determinate procedure al fine di raccogliere dati per test futuri. Elon Musk ha ipotizzato una probabilità del 70-80% che Starship raggiunga l’orbita.

“Questo metodo di sviluppo rapido e iterativo è stato la base per tutti i principali progressi innovativi di SpaceX, tra cui Falcon, Dragon e Starlink,” ricorda l’azienda su X mentre il lancio diventa sempre più vicino. “Anche se non avviene in un laboratorio o su un banco di prova, questo è assolutamente un test. Ciò che stiamo facendo oggi fornirà dati preziosi per continuare il rapido sviluppo di Starship “.

SpaceX ha rivelato che il meteo è favorevole al 70% per il tentativo di lancio di oggi. L’orario di lancio è stato posticipato di mezz’ora, essendo ora previsto per le 7:30 ora locale (13:30 ora italiana). I preparativi sono già a buon punto, il propellente è in procinto di essere caricato nei serbatoi di carburante.

Il cronoprogramma

Il volo imminente vedrà in azione il sistema di deflessione appena implementato, “a diluvio“, che si è dimostrato efficace durante il 2° test di volo e che si attiverà circa 10 secondi prima del decollo. A T-3 secondi, tutti e 33 i motori Raptor si accenderanno, preparando il terreno per una sequenza cruciale di eventi. Il volo raggiungerà la massima pressione aerodinamica, nota come MaxQ, a 52 secondi dal lancio. Successivamente, il booster raggiungerà il Most Engines Cut Off (MECO), con la maggior parte dei motori che si spegneranno a 2 minuti e 42 secondi (“most” e non “main”, poiché diversi Raptors rimarranno accesi durante questa fase). Ciò sarà seguito immediatamente dall’hot staging e dalla separazione degli stadi appena 2 secondi dopo.

La fase di rientro del booster è prevista a 2 minuti e 55 secondi. Se il booster funzionerà ancora a questo punto, si spegnerà a 3 minuti e 50 secondi. L’atterraggio del booster inizierà quindi a 6 minuti e 46 secondi, puntando ad un atterraggio morbido nell’acqua nel Golfo del Messico appena dopo il 7° minuto della missione. Sia il booster Super Heavy che lo stadio superiore Starship dovrebbero essere completamente riutilizzabili, ma mentre lo stadio superiore ha già dimostrato questa capacità, il Booster non lo ha ancora fatto.

Nel frattempo, Starship si troverà in una traiettoria diretta verso l’Oceano Indiano. Il cutoff del motore per Starship è previsto 8 minuti e 35 secondi dopo il lancio, seguito dal rientro atmosferico e un atterraggio di emergenza pianificato nell’Oceano Indiano. Non sembra essere previsto un atterraggio controllato per lo stadio superiore.