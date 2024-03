Stop al commercio dei trofei di caccia: da oggi la mostra alla Camera

MeteoWeb

È aperta da oggi al 21 marzo, a Palazzo Valdina, la mostra fotografica “Natura morta. In consegna” organizzata da Humane society international con il patrocinio dell’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’Ambiente e firmataria della pdl AC37 che vieta il commercio di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette. “Questo turpe commercio – sottolinea la deputata di NM – alimenta il business della caccia e minaccia la sopravvivenza di specie simbolo, come i leoni e gli elefanti”.

Il testo, intervenendo sulla legge 150/1992, introduce il divieto di importazione, esportazione e riesportazione, da e per l’Italia, dei trofei di caccia di specie protette ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). Le sanzioni saranno graduate secondo il livello di protezione riconosciuto, alla specie di cui si tratta: il massimo è l’arresto fino a tre anni con un’ammenda fino a 200.000 euro (300.000 euro in casi di recidiva). Si prevede, inoltre, la confisca dei trofei di caccia che, sentita la Commissione CITES, saranno distrutti o utilizzati a fini didattici. “Molti credono – afferma l’On. Brambilla – che all’alba del XXI secolo nessuno si sogni ancora di praticare la caccia grossa ad animali di specie protetta, o addirittura a rischio di rapida estinzione, e che per trovare qualche “cacciatore bianco dal cuore nero” sia necessario rivedere film di Hollywood. Purtroppo non è così”.

I numeri parlano chiaro: solo nell’Unione europea, il secondo importatore di trofei di caccia al mondo dopo gli Stati Uniti, sono arrivati in meno di dieci anni trofei ricavati da 27mila animali, di centinaia di specie. In Italia ne sono arrivati 492, tra cui parti di leoni e di elefanti. È un dato di fatto: il commercio legale alimenta il business della caccia e riduce le chance di sopravvivenza dei grandi mammiferi dell’Africa o dell’Asia”.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 12 al 21 marzo 2024, presso la Camera dei Deputati – Palazzo Valdina, Piazza in Campo Marzio 42, Roma, da lunedì a venerdì, dalle ore 11:00 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00), entrata libera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.