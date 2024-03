La strada verso la decarbonizzazione è lunga e piena di ostacoli

MeteoWeb

La decarbonizzazione sembra essere un processo più lungo di quanto previsto solo un anno fa, con i principali produttori di petrolio e gas che sembrano più fiduciosi nel mantenere il loro core business nei decenni a venire e più scettici riguardo al progresso economico e tecnologico necessario per la transizione energetica. È quanto scrivono Haik Gugarats, Stephen Cunningham, Jacqueline Ecchevaria e Brett Holmes in un articolo pubblicato sul sito di Argus, fornitore leader indipendente di informazioni sui mercati globali dell’energia e delle materie prime.

Ma le sfide chiave elencate dalle aziende legacy e di nuova energia alla CERAWeek di S&P Global di quest’anno a Houston, in Texas, sembravano simili: capire il giusto mix di investimenti, le politiche governative e la domanda dei consumatori necessaria per far crescere il business. Gli investimenti delle compagnie petrolifere nazionali e internazionali si stanno orientando sempre più verso il petrolio e il gas. Ma i capitali continuano ad affluire per sostenere una trasformazione della rete di produzione di energia, produrre veicoli elettrici (EV) e batterie, estrarre i minerali necessari per essi, nonché testare tecnologie meno mature: idrogeno, cattura del carbonio e geotermia. “Si prevede che i problemi della catena di approvvigionamento affliggeranno sia i vecchi che i nuovi mercati energetici”, si legge nell’articolo di Argus.

Dal punto di vista politico, i governi più attivi nel portare avanti la trasformazione del settore energetico globale per affrontare il cambiamento climatico – in particolare gli Stati Uniti – sono anche i più suscettibili alla politica elettorale e, quindi, a correzioni di rotta potenzialmente drastiche. Gli investimenti decennali della Cina nella base manifatturiera delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici stanno trasformando il suo settore energetico, ma tale successo non può essere trasferito al mercato globale a causa delle differenze geopolitiche tra Pechino e l’Occidente. La frammentazione rimarrà quindi una caratteristica fondamentale dei futuri mercati energetici, viene spiegato.

Oliare il motore della transizione

La società potrebbe voler vedere una riduzione delle emissioni, ma la sfida è che nessuno vuole pagare per la transizione energetica, ha detto l’amministratore delegato di ExxonMobil, Darren Woods, a CERAWeek: “se non la paghi, non puoi coinvolgere i mercati, non puoi fornire incentivi per investimenti di capitale molto ingenti”. I colleghi di Woods tra le major europee hanno lanciato simili note di cautela. Le strategie di transizione non affrontano adeguatamente le esigenze di approvvigionamento a lungo termine, ha affermato l’amministratore delegato di Shell, Wael Sawan. Una produzione stabile di petrolio è necessaria per far passare i clienti della Shell verso soluzioni a basse emissioni di carbonio nel corso di decenni, ha affermato. La BP sta adottando un approccio cauto nell’abbracciare la tecnologia e i progressi nella transizione energetica in un contesto di cambiamento dei gusti politici, ha affermato l’amministratore delegato Murray Auchincloss.

Il possibile cambio di direzione politica è principalmente un riferimento all’imprevedibile risultato delle elezioni presidenziali americane di novembre, dove un ritorno alla carica dell’ex Presidente Donald Trump potrebbe riorientare drasticamente Washington lontano dall’agenda di decarbonizzazione. L’UE offre un percorso di transizione più prevedibile, ma la sua politica industriale rinnovabile e la dipendenza dalle azioni degli Stati membri devono competere con le misure già adottate dalla Cina e implementate dall’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti, ha detto Anne-Laure de Chammard, membro del consiglio di amministrazione di Siemens Energy. “Il ritmo della transizione energetica si sta svolgendo a ritmi diversi nei diversi Paesi”, ha ricordato Auchincloss ai delegati.

L’IRA ha spinto l’Europa all’azione, ma l’attuazione di alcune misure specifiche degli Stati Uniti, come i crediti d’imposta per la produzione di idrogeno, ha incontrato un intoppo, ha detto de Chammard. “Ci saranno sempre lamentele sul fatto che ciò che viene fatto nell’UE è più complesso, ma in realtà è un po’ così ovunque su questo argomento”, ha detto. La Cina può vantare il maggior numero di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile, ma l’impianto più grande del mondo, l’impianto Kuqa da 260 MW di proprietà statale di Sinopec nello Xinjiang, ha funzionato solo al 20% della capacità nei suoi primi sei mesi.

Saudi Aramco è ancora desiderosa di perseguire accordi di produzione di idrogeno con partner in Corea del Sud e Giappone, ma i potenziali clienti hanno bisogno del sostegno del governo a causa dei costi elevati, ha affermato l’amministratore delegato Amin Nasser. Allo stesso modo, il produttore energetico giapponese Jera dipenderà dal sostegno del governo per sottoscrivere investimenti nella produzione e commercializzazione di ammoniaca a basse emissioni di carbonio negli Stati Uniti e in Germania, ha affermato l’amministratore delegato Yukio Kani.

L’IRA è una rara azione di politica climatica portata avanti dall’amministrazione del Presidente Joe Biden che ha ottenuto il sostegno riluttante delle major statunitensi. ExxonMobil sostiene l’approccio “tecnologico-agnostico” dell’IRA e la sua attenzione all’intensità di carbonio, ha affermato Woods. I funzionari dell’amministrazione americana intervenuti alla conferenza hanno cercato di trovare un equilibrio tra la garanzia ai mercati che i sussidi per l’azione per il clima adottati con Biden sopravvivranno alla sua presidenza e l’incoraggiamento agli elettori a presentarsi alle urne per garantire che l’azione per il clima rimanga una politica nazionale. “Le elezioni sono importanti, ma penso che l’IRA e gli investimenti da essa stimolati siano assolutamente qui per restare”, ha detto il consigliere sul clima della Casa Bianca John Podesta.

Le rinnovabili

Nasser ha affascinato il pubblico di dirigenti petroliferi di CERAWeek denunciando “la fantasia di eliminare gradualmente petrolio e gas“, ma i funzionari di Aramco hanno anche evidenziato il portafoglio di investimenti della società in tecnologie rinnovabili. Riyadh ha recentemente ordinato ad Aramco di abbandonare i piani per raggiungere 13 milioni di barili al giorno di capacità di produzione di greggio, ma la società avverte ancora della mancanza di investimenti upstream sufficienti a livello globale per soddisfare la crescente domanda. L’azienda statale del Kuwait KPC si attiene al suo obiettivo di capacità di greggio di 4 milioni di barili al giorno per il 2035 e alla parola “petrolio” nel suo nome, ha detto l’amministratore delegato Nawaf al-Sabah. Ma KPC sta anche aggiungendo 1 GW di generazione solare per alimentare le sue operazioni, riflettendo su piani a lungo termine per aumentarla fino a 17 GW e prendendo in considerazione una partecipazione nel settore dell’idrogeno rinnovabile se le condizioni di mercato lo consentiranno.

Tali investimenti nella generazione rinnovabile potrebbero essere fuori dalla portata delle economie emergenti a corto di liquidità. “Il futuro della transizione energetica in Indonesia è il gas“, ha affermato il direttore generale del Ministero dell’Energia indonesiano per il petrolio e il gas, Tutuka Ariadji. Il Brasile ha bisogno di una legislazione per sbloccare gli investimenti nelle tecnologie energetiche pulite, ha affermato l’amministratore delegato della Petrobras controllata dallo stato, Jean Paul Prates. Ma solo una governance globale che includa regole per il finanziamento e includa le economie in via di sviluppo aiuterà a realizzare una transizione energetica giusta ed equa, ha affermato il Ministro brasiliano dell’Energia e delle miniere Alexandre Silveira. Un nuovo obiettivo finanziario dovrà essere deciso alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP29 che si terrà a Baku, in Azerbaigian, a novembre.

Le infrastrutture

I permessi delle infrastrutture sono altrettanto problematici per consentire la transizione energetica quanto lo sono per il business dei combustibili fossili. La Casa Bianca si impegna ad accelerare l’approvazione federale delle infrastrutture energetiche, ma è vincolata dalla mancanza di azione del Congresso sui permessi. Washington ha bisogno di “investire più risorse, prendere decisioni più rapidamente, coordinarsi con i governi statali” sui nuovi permessi per le miniere di rame, dice Richard Adkerson, amministratore delegato della compagnia mineraria Freeport-McMoran.

Il settore dell’estrazione mineraria prevede ancora un’enorme crescita delle opportunità di investimento a seguito della transizione energetica. “Avremo bisogno di elettricità e proveremo a generarla in nuovi modi, e tutto ciò richiede rame e non riesco a smettere di sorridere”, dice Adkerson. Il consigliere senior per l’energia della Casa Bianca, Amos Hochstein, avverte che i governi occidentali e il settore energetico si sono concentrati troppo sulle sfide a breve termine delle recenti e ripetute dislocazioni nei mercati del petrolio e del gas, a scapito della sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici alla base della transizione energetica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.