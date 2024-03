Stratolaunch ha condotto il primo volo a motore del veicolo Talon-A

MeteoWeb

Stratolaunch ha condotto il primo volo a motore del suo veicolo Talon il 9 marzo, raggiungendo velocità “supersoniche elevate” nel test senza pilota. Il veicolo Talon-A, designato TA-1, è decollato agganciato all’aereo Roc dell’azienda dal Mojave Air and Space Port in California alle 10:17 ora locale. L’aereo ha volato verso Ovest fino a una posizione nel Pacifico al largo della costa centrale della California, dove ha rilasciato TA-1 in un momento non specificato. Roc è tornato alla base più di 4 ore dopo il decollo.

I dirigenti di Stratolaunch hanno dichiarato in conferenza stampa di non poter divulgare la velocità massima o l’altitudine di TA-1 durante il suo volo, citando “accordi proprietari” con clienti non specificati. Erano, comunque, soddisfatti del volo. “Come parte del raggiungimento riuscito degli obiettivi di test, abbiamo effettivamente raggiunto quel regime ad alta velocità supersonica avvicinandoci al volo ipersonico,” ha spiegato Zachary Krevor, presidente e amministratore delegato di Stratolaunch. Il volo ipersonico è tipicamente definito come velocità superiori a Mach 5.

Aaron Cassebeer, vice presidente senior, ha spiegato che TA-1 ha raggiunto i suoi principali obiettivi di test, inclusi il rilascio da Roc e l’accensione del motore, l’accelerazione sostenuta e la salita con velocità supersoniche elevate mantenendo il controllo, quindi decelerando e planando fino a un ammaraggio oceanico. TA-1, veicolo monouso, non è stato recuperato.

Stratolaunch è stata fondata più di un decennio fa dal co-fondatore di Microsoft Paul Allen con l’obiettivo iniziale di fornire servizi di lancio aereo utilizzando un gigantesco aeroplano a 2 fusoliere e 6 motori. L’azienda ha cambiato rotta dopo la morte di Allen nel 2018: ha abbandonato i piani per il proprio veicolo di lancio ed è stata successivamente venduta a una società di private equity, Cerebus. L’azienda ha annunciato nel 2020 che si concentrerà invece sullo sviluppo di veicoli ipersonici che verranno lanciati da Roc.

