USA, la subsidenza della East Coast: le città stanno sprofondando ad un ritmo scioccante

Le immagini satellitari della NASA mostrano la velocità scioccante con cui la terra sta sprofondando sotto le principali città della East Coast degli Stati Uniti, tra cui Baltimora, New York e Charleston. Le immagini, rivelate dall’Earth Observatory della NASA il 20 febbraio, mostrano movimenti della terra lungo la costa orientale, con le aree in blu scuro che affondano al ritmo più rapido. La subsidenza minaccia le infrastrutture, i terreni agricoli e le zone umide, soprattutto con l’innalzamento del livello del mare.

Tra il 2007 e il 2020, il terreno sotto New York, Baltimora e Norfolk, in Virginia, è affondato in media da 1 a 2 millimetri all’anno, mostrano i dati satellitari. Secondo uno studio pubblicato il 2 gennaio sulla rivista PNAS Nexus, in diverse contee del Delaware, Maryland, Carolina del Sud e Georgia il tasso di sprofondamento è stato doppio o triplo.

“La subsidenza è un problema pernicioso, altamente localizzato e spesso trascurato rispetto all’innalzamento globale del livello del mare, ma è un fattore importante che spiega perché i livelli dell’acqua stanno aumentando in molte parti degli Stati Uniti orientali”, ha detto Leonard Ohenhen, geofisico della Virginia Tech e uno degli autori dello studio.

Le conseguenze dalla subsidenza

La subsidenza ha molte conseguenze per le persone che vivono lungo la costa, compreso un maggior rischio di inondazioni e danni alle case e alle infrastrutture causati da un terreno instabile. Secondo lo studio, almeno 867.000 proprietà e infrastrutture critiche – tra cui autostrade, ferrovie, aeroporti, dighe e argini – stanno sprofondando.

Secondo l’Earth Observatory della NASA, lo sprofondamento del terreno può anche portare all’intrusione di acqua salata nei terreni agricoli, nei raccolti e nelle riserve di acqua dolce, oltre a incidere sugli habitat della fauna selvatica come le paludi.

Charleston sprofonda più velocemente

Una delle città che sta sprofondando più velocemente è Charleston, nella South Carolina, dove il centro della città si trova a soli 3 metri sopra il livello del mare. La città sprofonda di circa 4mm all’anno. Secondo l’Earth Observatory della NASA, la subsidenza sotto Charleston è in gran parte causata da attività umane come il pompaggio delle acque sotterranee. Quando l’uomo prosciuga le falde acquifere sotterranee o estrae gas naturale dal terreno, gli spazi vuoti lasciati possono collassare, provocando lo sprofondamento del terreno sovrastante.

Tuttavia, in luoghi come New York, una combinazione di fattori contribuisce alla subsidenza, tra cui il terreno soffice su cui è costruita e il peso degli edifici.

Le mappe

I ricercatori hanno utilizzato immagini satellitari e sensori GPS terrestri per studiare la costa dal New England alla Florida. Hanno quindi creato una mappa che ha rivelato la variabilità nell’innalzamento e nell’abbassamento delle varie aree lungo la costa. Tali dati sono stati misurati rispetto ai dati raccolti dal Global Navigation Satellite System a terra per rilevare la velocità dello sprofondamento.

Il ruolo dell’aggiustamento isostatico glaciale

Secondo le mappe, la regione medio-atlantica sta sprofondando più del Nord-Est degli Stati Uniti. Ciò è in gran parte dovuto a un processo geologico chiamato aggiustamento isostatico glaciale, che è il movimento continuo della terra un tempo gravata da pesanti calotte glaciali durante l’ultima era glaciale, che durò da circa 126.000 a 11.700 anni fa.

Il bordo dell’enorme calotta glaciale Laurentide attraversava quelli che oggi sono la Pennsylvania e il New Jersey, spingendo la terra verso il basso con il peso del ghiaccio. Nel frattempo, la terra oltre il perimetro del ghiaccio veniva spinta verso l’alto. Quando il ghiaccio cominciò a sciogliersi, circa 12.000 anni fa, la terra che un tempo si estendeva lungo la costa cominciò a sprofondare e continua a farlo.

Ulteriori studi

Il coautore dello studio Manoochehr Shirzaei, direttore del laboratorio Virginia Tech, ha detto che i ricercatori sperano di mappare la Costa del Golfo in seguito. “Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di mappare tutte le coste del mondo utilizzando questa tecnica”, ha affermato. “Sappiamo che i pianificatori di diverse città degli Stati Uniti stanno già utilizzando i nostri dati per rendere le nostre coste più resilienti, e vogliamo che le città di tutto il mondo siano in grado di fare lo stesso”.

