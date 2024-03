A tavola nello Spazio, così mangeranno gli astronauti del futuro

MeteoWeb

Le nuove tecnologie per i futuri viaggi nello Spazio, tra le altre cose, dovranno fornire cibo sicuro, nutriente e gradevole, massimizzando il riciclo degli scarti e, sul lungo termine, l’utilizzo delle risorse in situ. Su questi obiettivi è focalizzato il Simposio promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana “A tavola nello spazio: produzione, conservazione e preparazione di cibo”, in programma il 20 e 21 marzo, per esplorare l’heritage esistente e nuove idee nel campo delle scienze e tecnologie alimentari per applicazioni spaziali. Al convegno porterà la sua esperienza anche l’astronauta italiano Umberto Guidoni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.