Il taxi spaziale Starliner di Boeing potrebbe spiccare il volo il 1° maggio

MeteoWeb

Un nuovo taxi spaziale potrebbe presto trasportare astronauti verso la Stazione Spaziale internazionale. I funzionari della NASA hanno spiegato che l’agenzia è pronta a procedere finalmente con il primo lancio di prova con astronauti a bordo di Starliner di Boeing. Il comandante Barry “Butch” Wilmore e il pilota Suni Williams, entrambi astronauti esperti, partiranno non prima del 1° maggio.

“La data di lancio al momento è prevista non prima del 1° maggio. E ciò dipende dal traffico verso la Stazione, come sapete è stato un anno molto impegnativo sulla ISS,” ha spiegato Steve Stich, responsabile Commercial Crew Program della NASA, durante una conferenza stampa presso il Johnson Space Center dell’agenzia.

Mark Nappi, vicepresidente di Boeing e responsabile del programma Starliner, ha aggiunto che la navicella spaziale e il suo razzo United Launch Alliance Atlas V potrebbero essere trasferiti al pad di lancio allo Space Launch Complex-41 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida già il 10 aprile.

L’annuncio segue diversi anni di sviluppo, dopo che il primo volo spaziale senza equipaggio di Starliner non è riuscito a raggiungere la ISS alla fine del 2019.

Boeing e SpaceX sono state entrambe incaricate dalla NASA nel 2014 di creare nuovi veicoli per l’equipaggio, con miliardi di dollari di finanziamento. Boeing ha ricevuto 4,2 miliardi di dollari mentre SpaceX ha ricevuto 2,6 miliardi di dollari. Il primo volo astronautico di Crew Dragon di SpaceX è stato nel 2020. Nei 4 anni successivi, l’azienda ha inviato 11 missioni alla ISS: 8 missioni a lungo termine della NASA e 3 a breve termine pagate da Axiom Space.

Starliner di Boeing ha avuto bisogno di più tempo. Un’anomalia di lancio durante la prima missione senza equipaggio di Starliner nel 2019 ha costretto ad abbandonare il tentativo di raggiungere la ISS, anche se la capsula è tornata sulla Terra in sicurezza con il paracadute. La NASA ha identificato diverse problematiche, che Boeing ha cercato di risolvere prima di un 2° tentativo di lancio senza equipaggio. La pandemia e altri problemi tecnici hanno ritardato il lancio successivo, ma quando è avvenuto finalmente nel maggio 2022 la missione ha soddisfatto tutti i suoi obiettivi principali, incluso un attracco alla ISS.

Tuttavia, dopo quel 2° volo di prova, Boeing ha identificato nuove problematiche. L’azienda ha scoperto che il nastro adesivo utilizzato all’interno del veicolo era infiammabile, richiedendo la rimozione di oltre un km di materiale. Boeing ha anche scoperto che parte del sistema di paracadute di Starliner non poteva gestire i carichi richiesti che potrebbero verificarsi durante atterraggi non nominali e ha dovuto modificare il sistema.

Avendo superato questi contrattempi, la leadership della NASA sta ora guardando con interesse al primo volo con equipaggio di Starliner e alla versatilità che fornirà una volta operativo. “È sempre difficile volare nello Spazio. Ci sono sempre sfide con ogni veicolo di lancio e navicella e quindi per noi avere questo secondo sistema di trasporto è di enorme importanza,” ha affermato Stich.

Starliner fornirà una seconda opzione per trasportare gli astronauti fino alla ISS dal suolo statunitense, insieme a SpaceX. In attesa dei risultati del volo di prova con equipaggio, la navicella potrebbe essere certificata per i voli operativi già nel novembre 2024, con la prima missione operativa, Starliner 1, che verrà lanciata circa nella primavera del 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.