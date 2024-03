Il Telescopio Webb svela i segreti di NGC 604 e del suo vivace balletto di stelle in formazione

MeteoWeb

Due nuove immagini realizzate dal telescopio spaziale James Webb NASA/ESA/CSA con gli strumenti NIRCam (Near-Infrared Camera) e MIRI (Mid-Infrared Instrument), rispettivamente in alto e di seguito, mostrano la regione di formazione stellare NGC 604, situata nella Galassia del Triangolo (M33), a 2,73 milioni di anni luce dalla Terra. In queste immagini, bolle cavernose e filamenti allungati di gas formano un quadro più dettagliato e completo della nascita delle stelle rispetto a quanto osservato in passato.

Protetti tra gli involucri polverosi di gas di NGC 604 si trovano più di 200 delle tipologie di stelle più calde e massive, tutte nelle prime fasi della loro vita. Questi tipi di stelle sono conosciuti come B e O, e queste ultime possono essere più di 100 volte la massa del nostro Sole. È piuttosto raro trovare questa concentrazione di tali astri nell’Universo vicino. Infatti, non esiste una regione simile nella nostra stessa Galassia della Via Lattea.

Questa concentrazione di stelle massive, combinata con la sua relativa vicinanza, significa che NGC 604 offre agli astronomi l’opportunità di studiare questi oggetti in un momento affascinante della loro vita.

Nell’immagine NIRCam del Webb al vicino infrarosso, le caratteristiche più evidenti sono fronde e grumi di emissione che appaiono di un rosso brillante, estendendosi da aree che sembrano spiazzi o grandi bolle nella nebulosa. I venti stellari delle stelle giovani più luminose e calde hanno scavato queste cavità, mentre la radiazione ultravioletta ionizza il gas circostante. Questo idrogeno ionizzato appare come un bagliore bianco e bluastro spettrale.

Le strisce arancioni brillanti nell’immagine NIRCam indicano la presenza di molecole a base di carbonio conosciute come idrocarburi aromatici policiclici, o PAH. Questo materiale svolge un ruolo importante nel mezzo interstellare e nella formazione di stelle e pianeti, ma la sua origine è un mistero. Man mano che ci si allontana dalle chiazze di polvere, il rosso più profondo indica l’idrogeno molecolare. Questo gas più freddo è un ambiente ideale per la formazione stellare.

L’eccellente risoluzione del Webb fornisce anche intuizioni su caratteristiche che in precedenza sembravano non correlate alla nube principale. Ad esempio, nell’immagine del Webb ci sono 2 stelle giovani e luminose che scavano buchi nella polvere sopra la nebulosa centrale, collegate attraverso gas rosso diffuso. Nelle immagini in luce visibile del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA, queste apparivano come macchie separate.

La vista di Webb nelle lunghezze d’onda del medio infrarosso illustra anche una nuova prospettiva sulla diversa e dinamica attività di questa regione. Nella vista MIRI di NGC 604, si notano notevolmente meno stelle. Ciò è dovuto al fatto che le stelle calde emettono molta meno luce a queste lunghezze d’onda, mentre le più ampie nubi di gas e polvere più fredde brillano. Alcune delle stelle osservate in questa immagine dalla galassia circostante sono supergiganti rosse – stelle che sono fredde ma molto grandi, centinaia di volte il diametro del nostro Sole. Inoltre, anche alcune delle galassie di fondo che sono apparse nell’immagine NIRCam svaniscono. Nell’immagine MIRI, le fronde blu di materiale indicano la presenza di PAH.

