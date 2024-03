Tempesta Monica, si aggrava il bilancio in Francia: ritrovato nel Gard il corpo dell’8ª vittima

MeteoWeb

Nel dipartimento francese del Gard, dopo giorni di ricerche, è stato recuperato il corpo di un 12enne che era stato trascinato via dalle acque insieme al padre e alla sorella durante l’ondata di maltempo determinata dalla tempesta Monica, che ha colpito varie regioni nel Sud/Est della Francia lo scorso fine settimana. Con questo ritrovamento, il numero delle vittime sale a 8.

Il procuratore di Nimes, Cecile Gensac, ha dichiarato che il corpo del ragazzino è stato scoperto oggi in tarda mattinata dai militari del gruppo di gendarmeria del Gard, situato più a valle rispetto ai corpi del padre e della sorellina di 4 anni, trovati nei giorni precedenti. Le operazioni di ricerca sono riprese questa mattina, coinvolgendo circa 150 membri dei servizi di emergenza, tra cui 15 gendarmi a piedi e sommozzatori, una decina di forestali del consiglio dipartimentale del Gard e oltre 120 vigili del fuoco.

I 2bambini insieme al padre erano stati travolti sabato scorso dalle acque del Gardon, mentre tentavano di attraversare un ponte a Dions. Solo la madre, 40 anni, è stata salvata in elicottero, in circostanze meteorologiche definite dai vigili del fuoco come “dantesche“.

Il corpo del padre è stato ritrovato lunedì e quello della bambina martedì. La tempesta Monica ha causato 6 vittime nel Gard, una nell’Herault e una in Ardeche, e altre 3 in Spagna, trascinati via dal mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.