Tempesta di sabbia sull’Europa, punta Italia e Grecia | FOTO

“Una tempesta di sabbia sahariana è sull’Europa dalla scorsa settimana” e “raggiungerà l’Italia e la Grecia nei prossimi giorni“: a renderlo noto è il programma satellitare UE Copernicus, che ha pubblicato su X un’immagine della tempesta di sabbia scattata il 22 marzo dal satellite Sentinel-2 sopra il Portogallo.

Una tempesta di sabbia sahariana è un fenomeno meteorologico caratterizzato dalla presenza di venti forti che trasportano sabbia e polvere dal deserto del Sahara verso altre regioni, spesso attraversando il Mediterraneo fino a raggiungere l’Europa meridionale. Queste tempeste possono avere un impatto significativo sull’ambiente, sulla salute umana e sull’economia delle aree coinvolte. La sabbia sollevata durante una tempesta può ridurre la visibilità, danneggiare le coltivazioni agricole e contaminare l’aria.

Il programma satellitare europeo Copernicus è un’iniziativa dell’Unione Europea (UE) che utilizza una serie di satelliti per monitorare l’ambiente terrestre, marino e atmosferico. Questo programma fornisce dati e informazioni utili per monitorare e prevedere eventi meteorologici, cambiamenti climatici, catastrofi naturali e altre situazioni che influenzano l’ambiente e la sicurezza degli abitanti del pianeta.

Il satellite Sentinel-2 è uno dei componenti del sistema Copernicus. Questo satellite è equipaggiato con sensori ad alta risoluzione che permettono di acquisire immagini dettagliate della superficie terrestre. Tra le varie applicazioni, il satellite Sentinel-2 è utilizzato per monitorare cambiamenti ambientali, gestire risorse naturali, controllare la vegetazione, e studiare fenomeni meteorologici come tempeste di sabbia. Le immagini catturate dal satellite Sentinel-2 forniscono informazioni cruciali per comprendere l’entità e l’evoluzione di eventi come la tempesta di sabbia sahariana sopra l’Europa.

