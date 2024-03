Dalla Terra un messaggio in 103 lingue per Europa, luna di Giove

MeteoWeb

Una targa con la parola ‘acqua‘ in 103 lingue: è il nuovo messaggio che l’umanità vuole inviare in un mondo lontano dopo i messaggi affidati alle missioni Pioneer e Voyager. In particolare, la placca triangolare di tantalio lunga 18 centimetri e spessa appena un millimetro è destinata ad Europa, una delle più affascinanti lune di Giove che sotto la superficie ghiacciata nasconde un oceano teoricamente in grado di sostenere la vita. La targa volerà con la missione Europa Clipper della NASA, il cui lancio è previsto a ottobre 2024. La placca sarà apposta sull’esterno della sonda, il cui arrivo nell’orbita di Europa è previsto nell’aprile 2030.

I messaggi, trascritti come un tracciato d’onda, contengono inoltre la rappresentazione della firma spettroscopica dell’acqua, l’equazione formulata dall’astrobiologo Frank Drake che rappresenta la possibilità di trovare forme di vita intelligenti nella Via Lattea e una poesia dedicata all’acqua della scrittrice Ada Limón. Infine, in un minuscolo chip, sono stati incisi i nomi di 2,6 milioni di persone che avevano aderito all’appello di partecipazione lanciato dalla NASA diversi mesi fa.

La luna Europa è da anni al centro dell’interesse di molte missioni spaziali, come Juice, lanciata il14 aprile 2023 dall’Agenzia Spaziale Europea, perché si ritiene che sotto uno spesso strato di ghiaccio di qualche chilometro si nasconda un grande oceano di acqua liquida nel quale ci sarebbero tutte le condizioni necessarie per l’eventuale sviluppo di forme di vita.

