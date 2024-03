Quasi 2mila terremoti in un giorno al largo del Canada, il fondale oceanico si sta lacerando

MeteoWeb

Quasi 2mila terremoti sono stati registrati al largo della costa del Canada in un solo giorno all’inizio di marzo: potrebbe indicare che sta per essere generata una nuova crosta oceanica attraverso una rottura magmatica in profondità nel mare. Questi terremoti non rappresentano alcuna minaccia per le persone. Sono relativamente di bassa magnitudo e concentrati in un punto chiamato sito Endeavour, a circa 240 km al largo della costa dell’isola di Vancouver. Questo sito ospita una serie di fumarole idrotermali e si trova sulla dorsale di Juan de Fuca, un margine divergente di placche tettoniche, dove il fondo oceanico si sta allontanando. Quest’area è separata dalla zona di subduzione – una regione dove una placca tettonica sta affondando nel mantello sotto un’altra placca – più vicina alla costa che può generare terremoti grandi e distruttivi, ha spiegato Zoe Krauss, dell’Università di Washington, a Live Science.

Questo tipo di sisma può rivelare dettagli su come il fondo oceanico si allontana e si forma nuova crosta, ha evidenziato Krauss. Nel sito di Endeavour, la placca del Pacifico e la placca di Juan de Fuca si stanno allontanando. Questo allungamento crea lunghe linee di faglia lineari e assottiglia la crosta, consentendo al magma di salire. Quando il magma raggiunge la superficie, si raffredda e si indurisce, diventando nuova crosta oceanica.

Il sito di Endeavour è monitorato continuamente come parte del North-East Pacific Time-series Undersea Networked Experiments (NEPTUNE), gestiti da Ocean Networks Canada. Dal 2018, la regione è diventata più attiva dal punto di vista sismico, ha spiegato Krauss. Tuttavia, il 6 marzo, l’attività è diventata intensa, con almeno 200 lievi terremoti che hanno scosso il fondale marino ogni ora circa. In totale, i ricercatori hanno rilevato circa 1.850 terremoti in un solo giorno. La stragrande maggioranza era inferiore a magnitudo 1, ma ciò è interessante perché consente agli studiosi di capire cosa sta accadendo, cosa si sta muovendo, ha evidenziato Krauss.

Secondo la studiosa, la causa più probabile dei terremoti è che il fondo marino sia teso al massimo e abbia accumulato una grande quantità di stress. Nel sito di Endeavour, ciò avviene quando le placche si allontanano di circa 1 metro, ha spiegato, e lo stress viene infine alleviato quando il magma sale nella crosta assottigliata e si raffredda. Ciò avviene ciclicamente circa ogni 20 anni, e l’ultima serie di eventi ricalca questo schema: l’ultima volta che l’area è stata così instabile dal punto di vista sismico è stata nel 2005.

Dal 6 marzo l’attività sismica si è calmata, sebbene a un livello di fondo leggermente più elevato, ha evidenziato Krauss. Gli studiosi stanno ora monitorando attentamente l’area. Il monitoraggio continuo del sito è iniziato nel 2011, quindi il team di Krauss non ha avuto accesso a dati quasi in tempo reale di un’intrusione magmatica come questa prima d’ora. Molte sono le domande che rimangono aperte, e vanno dall’impatto sul sistema di fumarole idrotermali alla fonte del magma che formerà alla fine la nuova crosta.

