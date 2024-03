Terremoto, forte scossa a Napoli, epicentro a Bagnoli | LIVE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli alle 10:01 di questa mattina. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata a Bagnoli, lungo la costa, ad appena 2.9km di profondità, ed è stata distintamente avvertita a Pozzuoli, in tutta l’area dei Campi Flegrei, ma anche a Napoli città in modo particolare nei quartieri occidentali come Posillipo e Fuorigrotta, dove stasera alle 20:45 è in programma la partita di serie A Napoli-Juventus.

Al momento non sono segnalati danni, ma la paura è stata tanta: molte persone sono scese in strada.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.