Terremoto Iran: scossa nel Sud/Est, danni in diverse città

Questa mattina, la provincia sudorientale del Sistan-Baluchestan in Iran è stata scossa da un terremoto magnitudo 5.4, secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma è avvenuto alle 07:50 ora locale, a 66 km a Nord/Ovest di Fanouj e ad una profondità di 35 km. Sono stati riportati danni rilevanti in diverse città e villaggi, come confermato dal capo provinciale della Mezzaluna Rossa.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni riguardanti eventuali feriti o vittime, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Irna.

La provincia di Sistan-Baluchestan ha già subito recentemente danni significativi a causa di inondazioni, con almeno 800 abitazioni danneggiate e 300 completamente distrutte, soprattutto nelle città di Bushehr e Nikshahr.

