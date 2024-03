Torna l’allarme incendi in Cile, evacuazioni a Valparaiso

MeteoWeb

Nuova emergenza incendi nella regione centrale del Cile, in particolare Valparaiso, già duramente colpita dalle fiamme lo scorso febbraio. Il governo locale ha emanato un ordine di evacuazione per 8 zone a rischio, a causa dei roghi boschivi che si sono sprigionati sulle colline. Questa informazione è stata diffusa attraverso i canali social dal Servizio nazionale di prevenzione e risposta contro i disastri (Senapred). Al momento non si hanno notizie di vittime, ma l’allarme è elevato.

Il mese scorso, gli incendi che hanno colpito Valparaíso e altre regioni del Paese hanno causato la morte di 134 persone e distrutto migliaia di ettari di terreno e numerose abitazioni.

