Tragedia ad Aviano, bimba USA di 12 anni muore misteriosamente

Una enorme tragedia scuote l’Italia e gli Stati Uniti d’America. Una ragazzina di 12 anni di nazionalità statunitense, infatti, è stata trovata morta questa mattina nel suo letto dal papà e la compagna, nella loro abitazione di Prata di Pordenone. La ragazzina è morta dopo un arresto cardiaco originato probabilmente da una trombosi venosa profonda, che potrebbe aver generato un’embolia polmonare.

La 12enne era la figlia di personale militare in forza al 31° Fighter Wing, uno stormo Caccia delle United States Air Forces che ha il proprio quartier generale presso la Base aerea di Aviano. La ragazzina si era infortunata venerdì scorso, durante un allenamento di Football americano all’interno della base di Aviano. Dopo l’infortunio sportivo era rientrata regolarmente a casa. Domenica sera, visto il persistere del dolore nella zona del ginocchio, i familiari l’avevano accompagnata in una struttura sanitaria italiana per alcuni accertamenti – con radiografia ed ecografia, refertate con esito negativo – al termine dei quali è stata subito dimessa in quanto non erano state riscontrate anomalie. La Procura di Pordenone attende i verbali di carabinieri e medico legale prima di procedere: con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia per accertare l’origine del malore e se possa essere stato causato da un eventuale trauma, anche non al ginocchio, nel corso dell’allenamento.

