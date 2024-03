I triceratopi vivevano in branco, come in Jurassic Park

MeteoWeb

I triceratopi potevano vivere in branco, proprio come nel film Jurassic Park. Lo dimostra il ritrovamento dei resti di cinque esemplari che 67 milioni di anni fa vissero e poi morirono insieme, probabilmente intrappolati in una palude di quello che è l’attuale Wyoming, negli Stati Uniti. I fossili di questi grossi dinosauri erbivori, caratterizzati da tre corni sul capo e un vistoso collare osseo, sono stati recuperati e studiati dai ricercatori dell’Università di Utrecht e del Naturalis Biodiversity Center dei Paesi Bassi, guidati dal paleontologo Jimmy de Rooij.

I ricercatori hanno iniziato lo scavo nell’estate del 2013 alla ricerca dei resti di un tirannosauro, ma alla fine hanno trovato tutt’altro: il progetto, durato oltre dieci anni, ha riportato alla luce 1200 ossa e frammenti ossei di almeno cinque triceratopi. “Il materiale è di ottima qualità e ci ha permesso di stabilire, per esempio, che questi triceratopi sono cresciuti molto lentamente“, afferma De Rooij, che ha analizzato i fossili per la sua tesi di dottorato.

I resti dei triceratopi erano conservati in un sottile strato di roccia senza ossa di altre specie: restava dunque da capire se si fossero accumulati lì per caso o se questi animali vivessero realmente insieme. Per scoprirlo, i ricercatori hanno analizzato la composizione chimico-fisica dei loro denti, in modo da ricostruire la dieta e l’habitat in cui avevano vissuto. I risultati dimostrano che i cinque esemplari avevano condiviso lo stesso habitat e le stesse abitudini alimentari, per cui è probabile che formassero un branco, almeno occasionalmente.

