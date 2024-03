Trovato a Verona un raro astrolabio, lo “smartphone dell’antichità” | FOTO

MeteoWeb

Individuato a Verona lo “smartphone dell’antichità”, un raro astrolabio islamico dell’XI secolo con iscrizioni arabe ed ebraiche. Veniva usato come uno smartphone o un computer portatile ante litteram, per calcolare il tempo, le distanze, tracciare la posizione delle stelle e persino prevedere il futuro attraverso l’oroscopo e fornisce testimonianze di un fitto scambio scientifico tra le due culture.

La scoperta è pubblicata sulla rivista Nuncius dalla storica Federica Gigante dell’Università di Cambridge, nel Regno Unito. La ricercatrice si è imbattuta per caso nell’astrolabio di Verona visitando il sito web della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo. Incuriosita dall’oggetto, si è recata personalmente a Verona per studiarlo più da vicino, scoprendo che vi erano incise non solo iscrizioni in arabo, ma anche in ebraico. “Questo non è solo un oggetto incredibilmente raro”, afferma Gigante. “È un’importante testimonianza dello scambio scientifico tra arabi, ebrei e cristiani nel corso di centinaia di anni. L’astrolabio di Verona ha subito molte modifiche, aggiunte e adattamenti man mano che passava di mano. Almeno tre utenti distinti hanno sentito il bisogno di aggiungere traduzioni e correzioni a questo oggetto, due utilizzando l’ebraico e uno utilizzando una lingua occidentale”.

Analizzando nei dettagli l’astrolabio, la ricercatrice ha potuto stabilire che è stato realizzato nell’XI secolo in Spagna, probabilmente a Toledo sotto il dominio arabo. Una seconda placca aggiunta riporta iscrizioni che fanno riferimento alle latitudini nordafricane, suggerendo che successivamente l’oggetto possa essere stato usato in Marocco o in Egitto. Altre aggiunte e traduzioni ebraiche “suggeriscono che a un certo punto l’oggetto lasciò la Spagna o il Nord Africa e circolò nella comunità ebraica della diaspora in Italia, dove l’arabo non era compreso e veniva invece usato l’ebraico”, precisa Gigante.

È probabile che nel XII secolo l’astrolabio arrivò a Verona, dove viveva una delle comunità ebraiche più antiche e importanti d’Italia. Nel 600 sarebbe entrato nella collezione del nobile veronese Ludovico Moscardo, passando poi per matrimonio alla famiglia Miniscalchi, fondatrice nel 1990 della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo dove è preservato il reperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.