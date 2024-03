Trovato un gigantesco vulcano su Marte: perché è una “scoperta emozionante”

MeteoWeb

Marte continua a sorprenderci. Una nuova ricerca ha svelato un vulcano gigantesco e un possibile strato di ghiaccio sepolto di un ghiacciaio. Il sito di questa scoperta rivoluzionaria si trova nella parte orientale della provincia vulcanica di Tharsis, vicino all’equatore di Marte. A causa della sua natura erosa e difficile da individuare, la struttura non era stata notata da quando Mariner 9 ha raccolto le immagini del sito nel 1971.

La scoperta è stata riportata durante la 55esima Lunar and Planetary Science Conference attualmente in corso a The Woodlands, in Texas, secondo una dichiarazione del SETI Institute. Lo studio è stato condotto utilizzando i dati delle missioni Mariner 9, Viking Orbiter 1 e 2, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey e Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, nonché della missione Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Potenziale destinazione?

Il gigantesco vulcano si nascondeva in bella vista da decenni in una delle regioni più iconiche di Marte, al confine tra il Noctis Labyrinthus (Labirinto della Notte) e il vasto sistema di canyon di Valles Marineris. L’area in cui si trova il vulcano appena documentato ospita altri tre vulcani giganti ben noti: Ascraeus Mons, Pavonis Mons e Arsia Mons.

Sebbene più eroso e meno alto di questi altri vulcani, il vulcano appena scoperto rivaleggia con gli altri in diametro, circa 450km, e misura circa 9.022 metri di altitudine. “La sua scoperta indica un nuovo entusiasmante luogo in cui cercare la vita e una potenziale destinazione per la futura esplorazione robotica e umana“, si legge in una dichiarazione del SETI Institute.

La “pistola fumante” tanto ricercata

L’autore principale dello studio è Pascal Lee, uno scienziato planetario del SETI Institute e del Mars Institute con sede presso l’Ames Research Center della NASA. “Stavamo esaminando la geologia di un’area dove l’anno scorso avevamo trovato i resti di un ghiacciaio, quando ci siamo resi conto che ci trovavamo all’interno di un vulcano enorme e profondamente eroso“, spiega Lee.

Le enormi dimensioni del vulcano e la complessa storia delle modifiche indicano che è stato attivo per molto tempo. Inoltre, nella sua parte sudorientale si trova un sottile e recente deposito vulcanico sotto il quale è probabile che sia ancora presente il ghiaccio di un ghiacciaio.

“Quest’area di Marte è nota per avere un’ampia varietà di minerali idrati che abbracciano un lungo tratto della storia marziana”, spiega Sourabh Shubham, uno studente laureato presso il Dipartimento di Geologia dell’Università del Maryland e coautore dello studio. “Si sospettava da tempo un ambiente vulcanico per questi minerali. Quindi, potrebbe non essere troppo sorprendente trovare un vulcano qui”, ha aggiunto Shubham. “In un certo senso, questo grande vulcano è la ‘pistola fumante’ a lungo ricercata”.

Incognite e misteri

Questa nuova scoperta, tuttavia, evidenzia anche diversi misteri. Innanzitutto, mentre è chiaro che è stato attivo per molto tempo e ha iniziato a formarsi all’inizio della storia di Marte, ciò che non si sa è esattamente quanto presto. Allo stesso modo, sebbene abbia subito eruzioni anche in “tempi moderni” dal punto di vista geologico, non è noto se la struttura sia ancora attiva dal punto di vista vulcanico e potrebbe esplodere di nuovo.

Inoltre, se è stato attivo per molto tempo, la combinazione di calore sostenuto e acqua dal ghiaccio potrebbe aver consentito al sito di ospitare la vita?

“È davvero una combinazione di cose che rende il sito del vulcano eccezionalmente emozionante“, afferma Lee. “È un vulcano antico e longevo, così profondamente eroso che potresti attraversarlo a piedi, in macchina o in volo per esaminare, campionare e datare diverse parti del suo interno per studiare l’evoluzione di Marte nel tempo”.

Posizione privilegiata

Lee conclude che la sua lunga storia di calore che interagisce con acqua e ghiaccio “lo rende un luogo privilegiato per l’astrobiologia e la nostra ricerca di segni di vita“. Infine, con il ghiaccio del ghiacciaio probabilmente ancora conservato vicino alla superficie in una regione equatoriale relativamente calda su Marte, “il posto sembra molto attraente per l’esplorazione robotica e umana“, ha aggiunto Lee.

La possibile presenza di ghiaccio a profondità basse vicino all’equatore significa che gli esseri umani potrebbero potenzialmente esplorare una parte meno fredda del pianeta pur essendo in grado di estrarre acqua per l’idratazione e la produzione di carburante per missili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.