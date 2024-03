Turista muore sul Conero precipitando in un dirupo

MeteoWeb

Una turista cinquantenne, originaria della Repubblica Ceca, è morta questa mattina precipitando in un dirupo del Monte Conero. La donna faceva parte di un gruppo di escursionisti che stavano percorrendo il sentiero 302, che porta al Passo del Lupo. La donna si sarebbe fermata forse per scattare una fotografia, scavalcando la staccionata protettiva: a quel punto avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per oltre 10 metri. Gli amici che erano con lei hanno dato subito l’allarme, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto e si sono calati per raggiungerla hanno potuto solo constatare che era già morta.

